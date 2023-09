PSG - OM : Mbappé fortement bousculé avant le Classique !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Qui accompagnera Kylian Mbappé (24 ans) contre l’OM ? Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos sont attendus sur la ligne d’attaque lors du Classique au Parc des Princes (20h45). En attendant, la star tricolore du PSG devrait être motivée comme jamais pour faire gonfler ses statistiques personnelles devant la concurrence qui grandit en Europe. La fiche de Kylian Mbappé Kane et Guirassy titillent Mbappé Auteur d’un triplé contre Bochum hier (7-0), Harry Kane est par exemple en grande forme avec le Bayern ! Seul Mbappé (23) a inscrit plus de buts que lui (22) dans les 5 grands championnats européens en 2023. Autre rival pour la star du PSG : Sehrou Guirassy. L’ancien attaquant du Stade Rennais est le premier joueur à atteindre la barre des 10 buts dans les 5 grands championnats cette saison quand Mbappé, lui, plafonne à sept. L’OM est prévenu. Podcast Men's Up Life Pour résumer Attendu comme le messie lors du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé (24 ans) doit faire face à une terrible concurrence sur la scène européenne. Notamment en provenance d'Allemagne...

Bastien Aubert

Rédacteur