PSG : Kylian Mbappé mis KO par la dernière star du MMA !

Le samedi 30 septembre, Olivier Giroud, Martina Hingis et Monica Bellucci ont fêté leur anniversaire mais un autre événement de taille était au centre des projecteurs : la victoire par KO de Cécrid Doumbè contre Jordan Zebo. Dans l’octogone, le truculent combattant camerounais a fait fureur devant un parterre de stars médusées, au milieu desquelles certains joueurs du PSG n’en ont pas raté une miette. Il fallait ainsi voir les mines choquées d’Ousmane Dembélé, d’Hugo Ekitike mais aussi et surtout Kylian Mbappé après ce combat express. Retrouvez toute l'actualité du PSG « Kylian tu me déçois » Après coup, Doumbè a passé un coup de fil à la star tricolore du PSG pour recueillir son avis et le secouer gentiment. « J’ai eu Kylian Mbappé hier au téléphone, a expliqué l’homme de 31 ans dans des propos relayés par Sport Zone. Je lui ai dit que j’étais un peu vexé. Je lui ai dit ‘Kylian, tu me déçois, je croyais qu’on était amis mais tout le monde voit que t’es surpris quand j’ai mis un KO en 9 secondes. Mais pourquoi t’es surpris ?’ » 🎙️Cédric Doumbe : « J’ai eu Kylian Mbappé hier au téléphone. Je lui ai dit que j’étais un peu vexé. Je lui ai dit « Kylian tu me déçois, je croyais qu’on était amis mais tout le monde voit que t’es surpris quand j’ai mis un KO en 9 secondes. Mais pourquoi t’es surpris ? » ». 😅 pic.twitter.com/9WcR3JXuYR — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors qu’il pioche physiquement depuis le début de la saison, malgré un bilan statistique qui se tient, Kylian Mbappé (24 ans) aborde la prochaine trêve internationale avec impatience. En attendant, l’attaquant du PSG s’est fait secouer.

