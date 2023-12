PSG : l'entraîneur de la Sociedad rêve d'humilier Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

“T'imagines si on bat le PSG ?” Ce mercredi, l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, est revenu en conférence de presse sur le 8e de finale de Champions League qui opposera son équipe au PSG en février. L’Espagnol a mesuré l’ampleur de la tâche qui s'offre à lui : “Le PSG est un candidat sérieux pour atteindre la finale. C’est leur objectif principal, aller en finale. Vous pouvez imaginer ce que c’est que d’affronter une telle équipe”. Outre le respect accordé à Paris et à Luis Enrique, qu’il admire, Alguacil ne peut s’empêcher de penser à une chose : la sensation qu'une qualification des Basques causerait dans le monde du football. Battre le PSG “Imaginez la bombe que cela pourrait être si nous éliminions le PSG. C’est ce à quoi je pense en ce moment. C’est une grande équipe, l’une des candidates à la finale, mais si nous sommes capables de jouer au niveau que nous avons donné en Ligue des champions, pourquoi pas ?” Les deux équipes s'affronteront les 14 février et 5 mars prochains, le premier match se déroulant au Parc des Princes avant le retour au Pays basque. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Imanol Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad, évoquait la rencontre entre le Paris Saint-Germain et son équipe. L'entraîneur espagnol se rendait compte de l'ampleur de l'adversaire. Premier match au Parc des Princes le 14 février.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur