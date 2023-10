PSG : l’ombre de Messi et Neymar refait surface à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Depuis la lourde défaite ce mercredi du Paris Saint-Germain face à Newcastle (2-0) en Ligue des Champions, nombreux sont ceux qui commencent à regretter les départs de Lionel Messi et Neymar cet été. C'est le cas notamment de Grégory Schneider et Didier Roustan.

Schneider et Roustan regrettent les départs de Messi et Neymar

""Une équipe est meilleure sans Messi et Neymar qu'avec." Ils ont fait avaler ça au grand public en juin, manif' de supporteurs à l'appui. Rendez-vous compte de l'escroquerie. Mais merde, pour croire ça, il faut qu'il te manque un case", a lâché le chef des service des sports de Libération sur Twitter.

Didier Roustan, chroniqueur de la chaîne L'Équipe, a, lui aussi, regretté le choix du club de la capitale d'avoir laisser partir Lionel Messi et Neymar. "Le PSG explose en plein vol devant une équipe compacte et déterminée. Messi marche, Neymar agace, Verratti est carbo, c’est plus possible, nous on veut des joueurs concernés, des guerriers qui mouillent le maillot, et des joueurs au service de Mbappé !!!!! Oh wait."

