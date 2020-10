PSG : la blessure de Marquinhos, nouvelle source de tension entre Tuchel et Leonardo ?

Une bonne et une mauvaise nouvelle s'est cachée derrière la large victoire du Brésil au Pérou (4-2) dans la nuit de mardi à mercredi pour les supporters du PSG. La bonne, c'est ce triplé de Neymar montrant que l'attaquant évolue à un très haut niveau depuis déjà plusieurs semaines. La mauvaise, c'est cette blessure à la cuisse gauche de Marquinhos, qui pourrait lui faire manquer le match contre Nîmes mais surtout la réception de Manchester United en Champions League. Et qui serait un niveau point de friction entre Thomas Tuchel et Leonardo.

Kehrer pour le remplacer ?

« Jusqu’à la saison dernière, l’absence d’un défenseur central ne posait pas nécessairement un problème majeur puisque Tuchel pouvait s’appuyer sur trois joueurs d’envergure internationale à ce poste, peut-on lire dans L'Equipe du jour. Désormais, la donne a changé. Le départ de Thiago Silva n’a pas été pallié, au grand désespoir du staff parisien qui doit composer avec ce qu’il a. »

« A l’échelle de la Ligue 1, cet effectif suffit. Ramené à celle de la Ligue des champions, il peut paraître plus limité, même si Kehrer et Diallo ont été achetés pour plus de 30 M€ chacun. A priori, la logique voudrait que l’entraîneur du PSG remplace Marquinhos, poste pour poste, par l’international allemand, sa doublure officielle comme défenseur axial droit. »