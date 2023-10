PSG : Luis Enrique veut éviter de tomber dans un piège à Brest

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le Stade Brestois

"Cela va être un match difficile à l’extérieur. Tous les matches sont piège, en particulier à un horaire particulier. On joue à l'extérieur, et donc ce sera toujours difficile. C'est une équipe qui n'a pas perdu à la maison, qui défend très bien, qui centre beaucoup, qui sait quoi faire. C'est un adversaire très compliqué pour nous, en particulier après un match de Ligue des champions qui nous a beaucoup motivé".

La rotation

"C'est la difficulté qu'ont tous les entraîneurs, en particulier dans un club comme le PSG. Il faut penser au meilleur pour l'équipe plutôt qu'aux individualités. Face à un adversaire qui stimule moins, il faut être très inspiré et motivé. Pas facile, mais c'est mon travail."

La meilleure utilisation de Gonçalo Ramos

"On a besoin que notre 9 vienne en appui pour laisser des espaces à ses partenaires qu’ils attaquent en profondeur. Nos deux attaquants font un travail top en pointe comme en défense mais on a aussi d’autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste : Asensio, Barcola, Lee Kang-in… J’ai beaucoup de choix et c’est un bonheur !"

Beaucoup d'espoirs pour Lee Kang-in

"On fonde beaucoup d’espoirs sur Lee Kang-in car on connaît parfaitement son niveau. Il ne perd pas de ballon, il crée de la supériorité grâce à ses dribbles. Il a qualités physiques très hautes en défense et en attaque. Il peut nous apporter dans différentes positions : ailier droit ou gauche, dans l’axe, au milieu, en tant que faux 9… Sa polyvalence peut nous apporter !"

