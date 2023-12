PSG : la croisière de Neymar indigne le Brésil

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Eloigné des terrains à cause d'une blessure au genou, Neymar a entamé une drôle de rééducation depuis mardi : embarqué à bord du MSC Preziosa à Santos, le Brésilien a organisé une croisière de trois jours sur les bords des côtes brésiliennes à bord d'un paquebot. Plusieurs artistes se produiront, comme Péricles, Belo, Suel et MC Livinho, dans ce qui ressemble à une belle fiesta que déplore UOL. "Comment Neymar se débarrasse de ses béquilles et soigne son genou sur un bateau", titre le média ce jeudi.

Un comportement de popstar

"Un gars qui part en croisière alors qu’il se remet d’une blessure ? En ce moment, c’est une pop star. Il va passer le réveillon du Nouvel An en pop star et non en athlète professionnel», a déploré un chroniqueur d’UOL. Et sur, Neymar. "ll a choisi de ne plus être un joueur de haut niveau", regrette un autre chroniqueur, sur SporTV. (Avec Foot Mercato)

