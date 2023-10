PSG : la France du foot fait bloc derrière Mbappé pour le Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dans deux jours, soit lundi soir, se tiendra à Paris la cérémonie pour le Ballon d'Or 2023. Une récompense qui semble promise à Lionel Messi puisque plusieurs fuites en Argentine révèlent que La Pulga sera dans la capitale en début de semaine et qu'il ne fera pas le voyage pour rien. Ce serait son huitième Ballon d'Or, qui viendrait récompenser sa victoire à la Coupe du monde 2022. Erling Haaland, qui a tout gagné avec Manchester City mais a peu brillé en sélection, ne remportera pas son premier trophée, tout comme Kylian Mbappé.

46% veulent voir Mbappé sacré Ballon d'Or 2023

Pourtant, le public français aimerait visiblement que l'attaquant du PSG soit sacré. D'après un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 46% des amateurs de football dans notre pays voudraient que Mbappé décroche le Ballon d'Or, devant Erling Haaland (19%) et Lionel Messi (12%). Quant à savoir si les sondés sont de vrais passionnés ou ce qu'on appelle communément des Footix, la réponse se trouve dans le résultat d'une autre question de ce sondage. Au panthéon du football, ce panel a désigné Pelé (28%), Zidane (22%) et Cristiano Ronaldo (14%) sur le podium. Pas de Diego Maradona, de Johan Cruyff, de Michel Platini ou d'Eusebio...

