PSG : la liste pour la Ligue des Champions est tombée, Paris a filouté l’UEFA !

A moins de dix jours de son 8ème de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes face à la Real Sociedad, le PSG a publié sa liste UEFA pour finir la saison. Une liste avec un seul nouveau joueur (Lucas Beraldo) mais sans désinscription.

En effet, partis cet hiver, Cher Ndour et Hugo Ekitike ne figuraient pas dans la liste estivale. Pas plus que Layvin Kurzawa, potentiellement en partance pour la Turquie (Trabzonspor ?). Malgré leurs graves blessures, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe restent dans les choix potentiels de Luis Enrique.

Nuno Mendes considéré comme un joueur formé … au PSG

Mais comment le PSG a-t-il pu inscrire un joueur en plus dans sa liste UEFA sans désinscription ? Tout simplement en se montrant inventif et en détournant les règlements pour faire de Nuno Mendes… un joueur de la liste B. En effet, le Portugais – arrivé à 18 ans à Paris et qui a aujourd’hui 21 ans – répond aux critères du joueur formé localement. C’est donc avec 27 éléments (incluant également Ethan Mbappé et Mayulu) que le PSG va aborder cette phase finale.

La liste du PSG : Donnarumma, Navas, Tenas, Letellier – Beraldo, Kimpembe, Hakimi, L.Hernandez, Marquinhos, Mendes, Mukiele, Skriniar – Danilo, Lee, Mayulu, E.Mbappé, Ruiz, Soler, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery – Asensio, Barcola, Dembélé, Kolo Muani, K.Mbappé, Ramos.

