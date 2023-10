PSG : la relation Mbappé - Hakimi mise à mal par une recrue ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce samedi, Le Parisien consacre une pleine page à Kang-in Lee, qui a inscrit son premier but avec le PSG mercredi soir face à l'AC Milan (3-0). Il y est expliqué que le Sud-Coréen, arrivé cet été en provenance de Majorque. fait déjà l'unanimité dans le vestiaire parisien, où sa bonne humeur est contagieuse. On apprend que sa maîtrise de l'espagnol lui a permis de se rapprocher des nombreux joueurs parlant la langue de Cervantes. Et qu'il est très proche de Marquinhos et Achraf Hakimi, pourtant indissociable de Kylian Mbappé jusque-là.

2e joueur préféré en Corée du Sud derrière Son

Le fait que le PSG joue demain à 13h (à Brest) est une bonne nouvelle pour les Sud-Coréens, qui vont pouvoir suivre sa prestation en prime time (il sera 21h) à Séoul. Un YouTubeur interrogé par Le Parisien révèle que Kang-in Lee est le deuxième joueur le plus populaire du pays derrière l'intouchable Son Heug-min, star de Tottenham. Mais avec des coups d'éclat comme celui réalisé contre le Milan, l'écart peut être en partie comblé.

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

⚡️ Les temps forts de la victoire parisienne 🆚 Milan ! (3-0)



Des buts de @KMbappe, Randal Kolo Muani et Lee Kang-In lors de cette 3e journée de la phase de groupes de la @ChampionsLeague ! ⚽#UCL | #PSGACM pic.twitter.com/RBtYRs3EoC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 26, 2023

Podcast Men's Up Life