PSG : la réponse cinglante d'Alexandre Ruiz à Luis Enrique

Après la nette victoire ce dimanche du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade Rennais (1-3), en clôture de la huitième journée de Ligue 1, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est emporté contre Alexandre Ruiz.

Invité ce lundi soir de l'émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport, le journaliste de Free est revenu sur son accrochage avec le technicien espagnol, dénonçant un manque de respect de l'ancien coach du FC Barcelone.

"Ce n’est pas une position de respect, ça m’a un peu égratigné"

"Quand il est arrivé, j’ai laissé Ludovic Giuly et Rio Mavuba poser les questions, je me suis posé en tant qu’interprète pour qu’il puisse s’exprimer dans sa langue natale. C’est un respect que je lui dois. Il est de mon devoir d’équilibrer la tonalité de l’antenne. Je lui pose la dernière question, sur laquelle il ne m’a pas répondu face à Lyon, sur le fait qu’il y avait des carences. Je lui pose cette question avec respect, et là il se tourne vers Ludovic Giuly en lui parlant. Pardon, ce n’est pas une position de respect, ça m’a un peu égratigné. On a aussi une mission d’explication. Je n’ai eu aucune explication ensuite, nous étions le dernier plateau. Je prends ça en note mais ayant travaillé avec les informations générales, le politique va lui passer dans toutes les matinales dès le lendemain matin."

🗣️ "Je lui pose la question sur les carences pour comprendre quels sont les chantiers de travail. Je lui pose la question avec respect et d'un coup il se tourne et ne parle plus qu'à Ludo quand il s'adresse à moi."



🔴🔵 @alexandreruiz revient sur son échange avec Luis Enrique. pic.twitter.com/uCTiZIr0Ss — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2023

