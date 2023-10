PSG : le compliment XXL de Thierry Henry à un joueur parisien

A se demander quand il aura un coup de moins bien. Car en dépit de son jeune âge, dix-sept ans, le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, n'en finit plus d'impressionner son monde. Ce fut encore le cas, hier soir au Parc des Princes, lors de la victoire, 3-0, face au Milan AC en Ligue des Champions avec deux passes décisives et un match plein.

Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs, n'a pas attendu le match du PSG pour être convaincu. Lui qui l'a nommé capitaine des Espoirs français, justement. Mais l'ancien gunner, consultant pour CBS, a tout de même tenu à rappeler tout le bien qu'il pensait du Parisien sur l'antenne de CBS.

"Warren a une famille qui l’entoure, très proche. Il a tout ce qu’il faut autour de lui, au top niveau. Donc comme je l’ai déjà dit, le ciel est la limite pour lui."

"The sky is the limit." 📈



Thierry Henry is in awe of 17-year-old PSG midfielder Warren Zaïre-Emery. pic.twitter.com/RbrCyO1y24