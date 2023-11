PSG : le magnifique hommage de Martinez à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans les jours qui ont suivi la finale de la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez a pas mal chambré Kylian Mbappé. Il a notamment chanté "Une minute de silence pour Mbappé" et fait le défilé dans Buenos Aires avec une poupée à son effigie. Mais dans les mois qui ont suivi, le gardien argentin a souvent rendu hommage au Français, qui l'a trompé à quatre reprises en finale (ses trois buts plus son tir au but). Il a recommencé lundi soir après que Lionel Messi a décroché son huitième Ballon d'Or.

"Il va gagner beaucoup de Ballons d’Or"

"Kylian est un exemple à suivre, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il est phénoménal. Gagner une Coupe du monde, jouer la finale suivante, marquer un triplé… Tous les Français doivent être fiers d’avoir un joueur comme lui. Si c'est le meilleur attaquant que j'ai affronté ? Oui, clairement. Quand Leo (Messi) et Ronaldo seront en retraite, Kylian suivra le même chemin qu’eux. Il va gagner beaucoup de Ballons d’Or."

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🎥 𝙄𝙉𝙎𝙄𝘿𝙀



Dans les coulisses du déplacement à Brest !

Revivez le superbe but de notre Titi Warren Zaïre-Emery et le doublé de @KMbappe ⚽️🔴🔵#SB29PSG I @OoredooQatar pic.twitter.com/EdRkVhs9UP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life