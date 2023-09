PSG : le sort de Luis Campos est scellé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En charge du recrutement du Paris Saint-Germain depuis juin 2022, Luis Campos était annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois. Mais le Portugais semble avoir inverser la tendance à son sujet. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Campos n'est plus menacé ! Confirmant les informations de L'Équipe du 18 septembre dernier, Le Parisien croit savoir que l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club de la capitale, devrait rester au PSG puisque son avenir ne serait plus une discussion en interne. Il aurait consolidé sa position cet été avec un mercato estival abouti et sa relation avec le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, serait actuellement au beau fixe. Enrique-Campos marchent main dans la main au PSG : « Deux cérébraux qui se sont bien trouvés »

➡️ https://t.co/LB92F0ls4U pic.twitter.com/YedZEiBdLd — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Confirmant les informations de L'Équipe du 18 septembre dernier, Le Parisien croit savoir que Luis Campos devrait rester au Paris Saint-Germain puisque son avenir ne serait plus une discussion en interne.

Fabien Chorlet

Rédacteur