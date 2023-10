PSG : les départs de Messi et Neymar ont déjà crée un malaise

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG nouveau a débuté l'exercice 2023-2024 en remplissant le Parc des Princes. Une habitude pour le club de la capitale qui, avec ses nombreuses stars, n'éprouve aucune difficulté à ressembler ses supporters tous les quinze jours lors des matches à domicile.

Billets ne trouvent plus preneurs

En revanche, le quotidien l'Equipe explique dans son édition du jour que les départs conjoints, l'été dernier, de Neymar et Messi ont crée quelques soucis. Notamment avec certains sponsors qui tardent à renouveler leurs différents contrats. Autre problème, pas nécessairement apparent, Ticketplace, la plateforme de revente de billets gérée par le PSG marche beaucoup moins bien. Ainsi, et comme le confie un abonné, "avant quand je mettais un billet en vente, il partait en moins de quarante-huit heures."

Ce qui n'est plus le cas cette saison, le même abonné n'ayant jamais trouvé preneur pour revendre ses billets face à Nice et Dortmund au Parc des Princes. Et cherchant toujours des solutions pour le match de samedi face au RC Strasbourg. Mais tant que le Parc affiche complet...

