PSG : Luis Enrique a secoué ses joueurs, une menace plane avant la Real Sociedad ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Retranché derrière le scénario du match RC Strasbourg – PSG (1-2) pour expliquer le manque de maîtrise de son équipe, Luis Enrique essaie de ne pas laisser transparaître son agacement devant les micros. Plus calme que face à Brest (2-2) la semaine précédente, l’ancien coach du Barça est quand même resté relativement laconique et posé cette fois-ci.

Prêt à mourir avec ses idées face à la Sociedad ?

Dans l’intimité du vestiaire, il n’en est pas de même. Le technicien espagnol ne se contente pas de grands gestes sur les bords du terrain et de réclamer à ses joueurs qu’ils jouent un cran plus haut. En effet, Luis Enrique a bien conscience des difficultés du moment de son Paris et L’Equipe nous apprend que les murs de la Meinau ont tremblé dans le vestiaire même si, face aux journalistes, l’ancien sélectionneur de la Roja a gardé son flegme et une analyse froide.

Toujours d’après le quotidien sportif, Luis Enrique ne se remet pas spécialement en cause à dix jours du choc de Ligue des Champions face à la Real Sociedad dans deux semaines. Il n’aurait pas prévu de changer son projet de jeu ni d’adapter son style pour son futur adversaire basque, adepte du pressing et dont le jeu peut mettre ce Paris en difficulté. De quoi être inquiet ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life