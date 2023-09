PSG : Luis Enrique a placé un espion dans le vestiaire pour surveiller Mbappé & Co

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Avec les départs de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, le PSG a certes fait l'économie de gros salaires mais il a surtout perdu des joueurs expérimentés, capables de tenir un vestiaire. Or, les recrues sont jeunes, Marquinhos n'est pas très expansif et Kylian Mbappé, nouveau patron, n'a pas vraiment l'esprit collectif. Pour Luis Enrique, il fallait donc trouver un joueur à la fois expérimenté, irréprochable dans l'attitude et tourné vers les autres.

Il force le respect chez ses jeunes partenaires

Il l'a trouvé en la personne de Keylor Navas. Le Costaricain souhaitait partir cet été car il ne voulait pas jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma. Mais il n'a pas trouvé chaussure à son pied et Luis Enrique lui aurait confié la mission d'encadrer les plus jeunes, selon AS. Une mission dont l'ancien gardien du Real Madrid s'acquitte à merveille, lui dont l'implication au quotidien malgré ses 36 ans et son palmarès long comme le bras forcent le respect.

