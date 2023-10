PSG : Luis Enrique compare Mbappé à Haaland, Messi et Cristiano

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lors de son expérience d'entraîneur au FC Barcelone, entre 2014 et 2017, Luis Enrique a compris une chose : il vaut mieux cohabiter en bonne intelligence avec la star de son équipe. Car au début en Catalogne, ça s'est mal passé avec Lionel Messi et l'Argentin aurait pu obtenir sa tête au bout de six mois. Il ne l'a pas fait et c'est ainsi que la carrière de coach de l'Espagnol a pris une autre dimension, avec un historique triplé en fin de saison 2014-15. C'est pourquoi, depuis qu'il est au PSG, il s'évertue à se mettre Kylian Mbappé dans la poche.

"Kylian est le numéro un"

Il en a apporté une nouvelle preuve lors d'une interview au site de l'UEFA, dans laquelle il a assuré que le natif de Bondy était tout simplement le meilleur joueur de la planète, devant Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ou... Lionel Messi : "Je connaissais déjà Mbappé en tant que footballeur avant de venir au club, c'est un joueur de haut niveau, de classe mondiale. Ce que je peux ajouter, c'est que son potentiel technique et physique me conforte dans l'idée qu'il est sans l'ombre d'un doute le meilleur joueur du monde, et je ne dis pas cela uniquement parce que je suis son manager, mais pour ce que je vois en général. Je pense aussi qu'il fait vraiment partie du cercle fermé des trois ou quatre joueurs d'élite qui peuvent prendre sur eux et gagner un match à eux seuls et, pour moi, Kylian est le numéro un".

