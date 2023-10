PSG : Luis Enrique défend Mbappé et Dembélé et en remet une énorme couche sur Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le point médical

"Nuno Mendes restera au repos ces prochains jours suite à son opération tandis que Marco Asensio poursuit son processus de reprise. Enfin, Presnel Kimpembe continue son travail de réhabilitation au PSG."

« Le résultat de Newcastle ne reflète pas la différence entre les deux équipes »

La défaite contre Newcastle

« La préparation ne change pas, que l’on joue à domicile ou à l’extérieur. On essaye de mettre toujours la même intensité. Newcastle ? Le résultat ne reflète pas du tout la différence entre les deux équipes, nos erreurs nous ont coût des buts. C’est un résultat atypique, dans ma carrière j’ai perdu des matches dans des grosses marges parce que l’autre équipe a été plus forte mais ce n’était pas le cas du tout mercredi ! Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je continue à aimer mon équipe, notre caractère, sa personnalité. J’ai pleine confiance dans le club et notre staff. »

"Mbappé n'est pas Superman"

Le creux de Dembélé ?

« Dembélé pas encore décisif ? C’est faux, il a donné une passe décisive pour Ramos contre l’OM. C’est un joueur top et je suis très content de ses performances. Je n’ai aucun doute sur lui, je ne suis pas préoccupé. Il ne faut pas mettre de pression sur les joueurs, c’est à moi de le faire. Le voir jouer en 10 ? Il faudrait changer de système, on verra, mais je suis très content de son attitude. »

Le niveau de Mbappé

« Je me souviens qu’il y a deux semaines, quelqu’un m’a parlé de "Mbappé dépendance" et maintenant c’est l’inverse ! Il est à 100%, il passe par différents états. Il n’est pas Superman quand il marque 8 buts, ni un moins que rien quand il ne marque pas, mais tout n’est pas blanc ou noir. C’est un joueur décisif pour nous mais il est dans un processus normal d’autres joueurs, qui ont des phases dans une saison. »

Le niveau du Stade Rennais

« Rennes fait partie des meilleures équipes du championnat, avec des difficultés pour nous quand on va là-bas. Ils ont des qualités individuelles de très haut niveau. »

