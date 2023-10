PSG : Luis Enrique devant un problème de taille avec ses joueurs

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le problème est récurrent au PSG. Depuis des années, le club de la capitale connaît une perte d’efficacité remarquée dans le jeu aérien et, cette saison, les hommes de Luis Enrique sont quasi systématiquement malmenés par leurs adversaires dans ce domaine. En onze matches toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé et ses partenaires ont une seule fois pris le dessus dans ce secteur, contre l’OL (54,5 %), qu’ils avaient étrillé 4-1 le 3 septembre. Pour le reste, Paris ne parvient pas à rivaliser sur ce point et affiche une moyenne de d duels remportés de remportés de 37,6%.

Le PSG accuse un déficit de taille dans son effectif

À deux jours de la réception de l’AC Milan en Ligue des champions (21h), L’Équipe fait remarquer que cette faiblesse devient critique dans les deux surfaces. Cette saison, les Parisiens ont encaissé 2 buts de la tête (sur un total de 11, soit 18 %). À l’inverse, ils n ’ ont inscrit que 3 de leurs 23 buts de cette manière (soit 13 %). Le problème est de taille : aujourd’hui, le PSG accuse un déficit dans son effectif. Dans le onze type du début de saison, seuls Milan Skriniar, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dépassent 1,85 m parmi les joueurs de champ, sans oublier Donnarumma (1,96 m) dans les cages. Ajoutez à cela la perte des tireurs de coups de pied arrêtés comme Neymar, Lionel Messi ou Angel Di Maria et vous comprendrez que Luis Enrique est dénué de solutions devant ce problème.

Les unes de L'Équipe du lundi 23 octobre. pic.twitter.com/wpv6bxOaNw — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 22, 2023

