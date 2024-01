PSG : Luis Enrique s'inquiète pour ses joueurs à Orléans et répond encore sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'US Orléans

"On a analysé une équipe qui joue deux divisions en-dessous de nous. C'est une équipe pro, ils ont été capables de passer les tours en Coupe de France même s'ils sont en difficulté en championnat. C'est différent de ce qu'on a rencontré contre Revel. C'est une compétition dangereuse pour les favoris. On va y aller avec tout notre effectif disponible."

"Il y a un risque pour les joueurs"

L'état de la pelouse

"C'est une situation étrange et très différente. Si toutes les circonstances étaient normales, ça serait l'occasion de faire une rotation mais en raison du terrain notamment, je vais décider de qui va jouer après avoir vu l'état du terrain. On ne va pas prendre de risques. Il y a beaucoup de changements possibles. Je vais décider qui va jouer et comment on va jouer quand je verrai l'état de la pelouse. J'espère que la pelouse va être dans de bonnes conditions, mais j'ai des doutes. Surtout pour qu'il n'y ait pas de risque physique pour les joueurs. Il y a déjà assez de risques dans un match normal."

Le virus de Ramos

"La réalité, c'est qu'il a perdu du poids, c'est vrai, je ne sais pas combien. On pouvait le voir, avec ce que ça implique. Mes décisions sont claires, ce que je peux dire c'est que c'est un attaquant de haut niveau comme Randal Kolo Muani. Je suis très content des deux, j'espère que ce sont le présent et le futur du club. Il y aura des moments où ils joueront moins, comme dans toutes les saisons."

Luis Enrique évoque l'avenir de Mbappé

L'avenir de Mbappé

"Je n'ai pas vu le documentaire, je ne regarde pas la télé, seulement le football. C'est la vie."

Propos retranscrits par RMC Sport.

⚽️ US Orléans - Paris Saint-Germain : La conf' de presse de Luis Enrique en direct 🔴🔵 https://t.co/pjDOXIuxYI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life