PSG : Luis Enrique répond sur la titularisation de Mbappé contre Revel et fait le point sur le Mercato

La blessure de Skriniar

"Malheureusement, après le match, les docteurs ont examiné Milan Skriniar et il a besoin d'une opération. Jusqu'à celle-ci et le résultat, on ne pourra pas savoir la durée de son indisponibilité. C'est triste, comme à chaque fois qu'un joueur se blesse. L'action ne semblait pas très dangereuse mais ça reste une triste nouvelle."

Luis Enrique reste flou sur la titularisation de Mbappé

La titularisation de Mbappé contre Revel

"N'importe quelle situation a différentes versions. On ne va jouer que quatre matchs en janvier. Cela pourrait être l'opportunité idéale pour qu'il se repose mais aussi pour qu'il puisse jouer. Cela dépend de quel côté on prend la chose."

La Coupe de France

"La Coupe de France est l'un de nos objectifs, comme tous les trophées. On doit gagner le match demain (dimanche), on doit prendre cette compétition comme n'importe laquelle, en sachant l'importance de ce trophée. Si je vais utiliser des joueurs tout au long de la semaine? On s'entraîne notamment avec des jeunes, on regarde l'Académie, on est ouvert à tout. C'est un match sérieux."

Une rotation au poste de gardien ?

"J'envisage toutes les options. Faire de la rotation, faire confiance au titulaire. Nous sommes le PSG, ce n'est pas 12 ou 13 joueurs, il y a 25 joueurs dans l'effectif. Tout le monde doit pouvoir aider."

Revel

"Ils ne sont pas professionnels, ils sont dans une catégorie de niveau amateur. Ils sont premiers dans leur championnat. On a vu deux matchs de Revel mais pas dans le stade de demain, il y a une différence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger. Si on ne prépare pas le match de façon adéquate, ça peut mal tourner. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, c'est ce que j'ai dit à l'équipe. Il faudra de l'envie."

"Nous sommes toujours prêts à ramener des talents pour améliorer notre équipe"

Le mercato hivernal

"Le mercato se termine le 31 janvier, nous sommes le 6. Nous sommes toujours prêts à ramener des talents pour améliorer notre équipe. J'ai un effectif de très haut niveau, avec deux joueurs par poste. Je dis aux toujours de ne pas se relâcher, ceux qui ont le moins joué ont des chances d'inverser la situation. Mon objectif, c'est d'améliorer chaque joueur même si c'est pratiquement impossible. Je dois tous les motiver."

Propos retranscrits par RMC Sport.

