PSG : Luis Enrique réserve une ultime surprise dans son onze à Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG va savoir. C’est ce soir (21h) que le choc contre Newcastle aura lieu à St James’ Park en Ligue des champions (21h). Comme depuis le début de la saison, Luis Enrique a ménagé le suspense sur la composition de son équipe et n'a pas procédé à une mise en place tactique. Les Parisiens se sont contentés d'exercices de possession et de travail devant le but en cette veille de match, après avoir débuté par un toro dans le rond central.

Selon L’Équipe, les chanceux devraient être les titulaires habituels alignés dans un 4-3-3, avec la défense type (Hakimi, Marquinhos, Skriniar et L. Hernandez). Au milieu, Zaïre-Emery et Ugarte, ménagés à Clermont (0-0) samedi, seront de retour, normalement au côté de Vitinha. Devant, avec le duo Dembélé-Mbappé, la dernière place se jouera entre Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Livramento titulaire à Newcastle ?

Du côté de Newcastle, Eddie Howe n’a pas prévu de mobiliser un de ses joueurs pour contrer spécifiquement Kylian Mbappé. Un léger doute entourait hier l’identité de l’arrière gauche : le coach des Magpies pourrait privilégier le remuant Tino Livramento, qui a peu joué cette saison, au titulaire habituel, Dan Burn (2 mètres), un défenseur central de formation qui manque parfois de mobilité et qui pourrait souffrir face aux dribbles d’Ousmane Dembélé.

La une du journal L'Équipe du mercredi 4 octobre#RCLARS pic.twitter.com/bBmv5OsrjP — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2023

Podcast Men's Up Life