PSG : Luis Enrique signe une sortie lunaire après Newcastle, Daniel Riolo le fracasse !

Le PSG a pris une bonne claque hier à Newcastle (1-4). Face à des Magpies déchaînés et portés par un public de folie, les hommes de Luis Enrique n’ont pas existé. Pourtant, le technicien espagnol continue de défendre son improbable 4-2-4 bec et ongles. « Il n’y avait aucun problème avec l’attitude de mes joueurs. Peut-être que vous avez vu un autre match. L’attitude était optimale. Le résultat est juste, mais le score excessif. Je suis content de ce que les joueurs ont fait, à part dans les trente derniers mètres. Ils ont fait ce que j’attendais d’eux », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Quand tu n’es pas un génie, tu regardes ce que font les autres »

Daniel Riolo, lui, n’a en effet pas vu le même match. « Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Qui joue comme ça ? Personne ! C’est de la me***. Et lui va inventer… Quand tu n’es pas un génie, tu regardes ce que font les autres, a-t-il tonné sur RMC Sport. Il y en a un autre qui fait ça ? Non ! Non seulement il insiste et aligne ce système et le milieu prend l’eau de toute part, mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu’il ne changera pas. Et il nous envoie tous chier en nous disant "hey les gars moi j’ai raison parce que moi je suis un génie". Et moi les fameux génies incompris, c’est quelque chose que je ne supporte pas ! »

