PSG : Luis Enrique va faire tourner contre Revel, plusieurs cadres au repos

Demain, le PSG affronte l'US Revel en Coupe de France, à 20h45. Face aux pensionnaires de R1, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Lucas Hernandez et Milan Skriniar, qui ont rejoint l'infirmerie, et il a décidé ne pas convoquer Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Achraf Hakimi ne figure pas dans le groupe lui non plus puisqu'il va rejoindre le Maroc pour la CAN. Ethan Mbappé à nouveau convoqué Plusieurs Titis figurent dans le groupe à l’instar d’Ethan Mbappé. Kylien Mbappé est présent lui aussi, tout comme Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore la recrue Lucas Beraldo. 🆗📄 Le groupe parisien pour #USRPSG ce dimanche en 32èmes de finale de la Coupe de France. #CDF pic.twitter.com/KuN7zVDGW1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour l'entrée en lice du PSG en Coupe de France, Luis Enrique a décidé de se priver de plusieurs joueurs. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé ne sont pas dans le groupe des éléments convoqués, au contraire de Kylian et Ethan Mbappé.





