PSG : Luis Fernandez règle ses comptes avec le club

Depuis que le Qatar a racheté le club en 2011, le PSG a tourné le dos à son histoire. Ils sont nombreux à le regretter, chez les supporters mais aussi chez les anciens joueurs. Le Parisien de ce mardi publie une interview de Luis Fernandez, qui dit combien il est déçu par le comportement d'un club dont il a été joueur emblématique puis entraîneur. L'ancien milieu aurait voulu organiser une réception au Parc des Princes à l'occasion de la remise de sa Légion d'honneur. Mais le club n'a pas répondu à ses attentes...

"J'ai l'impression de leur poser problème"

"J’ai tout tenté pour organiser ça au Parc des Princes. On m’a proposé un salon pour 20 ou 30 personnes, sans accès à la tribune. Mes invités n’auraient donc pas pu assister au match. Je ne vais pas les laisser sur le trottoir. Et puis, je vais inviter entre 150 et 200 personnes : les anciens de l’équipe de France, les anciens du PSG, mes amis, ma famille… Le PSG n’avait pas de solution. Tout était compliqué. Oui, je suis déçu parce qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas. Je m’en suis déjà rendu compte le soir de PSG-Milan. Je voulais rentrer dans le carré pour le faire visiter à un ami italien et on m’a refusé l’accès. J'imaginais une estrade pour remercier le public... Mais il paraît qu'il ne faut pas toucher la pelouse... J'ai attendu plusieurs mois et j'ai arrêté d'insister. S'ils avaient vraiment eu envie, ils l'auraient fait. J'ai l'impression de leur poser problème."

