PSG : Madame Letellier toujours sous le choc après l'agression

Influenceuse qui compte plus de 300 000 abonnés, Chloé Letellier, épouse d'Alexandre Letellier, le gardien du PSG, est revenue sur le violent cambriolage dont sa famille a été victime. Selon elle, Sacha, leur fils aîné, reste très marqué.

"Sacha est traumatisé"

"Sacha est traumatisé. Il n’arrête pas d’en parler. On l’écoute, on en parle et on le rassure. Mais le chemin va être long", a -t-elle indiqué sur Instagram. Avant d'ajouter, au sujet de la petite Jade... "Jade va bien. Je ne sais pas si elle a réalisé. Pourtant ils sont rentrés par la fenêtre de sa chambre, j’en suis malade." Chloé Letellier a par ailleurs salué le travail des policiers après l'interpellation des cambrioleurs. "Un immense merci aux policiers qui sont intervenus. Ils ont été super et adorables avec nous".

📱 Influenceuse, entrepreneuse, plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux... qui est Chloé, l'épouse d'Alexandre Letellier, victime d'un violent cambriolage. https://t.co/SSUK6oAHQJ — RMC Sport (@RMCsport) December 19, 2023

