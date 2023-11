PSG : Mbappé a traumatisé un proche de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En marge du 6e sacre de son ami Lionel Messi au Ballon d'Or, Emiliano Martinez, le gardien argentin, copieusement sifflé lors de la cérémonie, a été interrogé par France Football. Décisif lors de la finale de la Coupe du monde il y a bientôt un an, au Qatar, Martinez, vainqueur du Trophée Yachine, lundi soir, a notamment tenu des propos élogieux sur Kylian Mbappé.

Martinez : "Kylian est un exemple à suivre"

"Si Kylian m’a fait souffrir ? Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, a confié le gardien d’Aston Villa. J’ai beaucoup de respect pour lui, comme joueur et comme personne. Evidemment, il y a des images qui ont été reprises et quelque chose, qui n’a rien à voir avec ma personnalité, a été créé. Mais Kylian est un exemple à suivre. Ce gars est génial et a déjà une Coupe du Monde avec la France, en plus de m’avoir mis un triplé en finale. Je pense qu’il peut être fier et que les Français aussi. Si c’est le meilleur attaquant que j’ai affronté ? Oui clairement. Quand Messi et Ronaldo arrêteront, je pense qu’il prendra la relève et gagnera plein de Ballons d’Or. »

« Kylian Mbappé will win a lot of Ballon d'Or » @emimartinezz1, our 2023 Yachine Trophy explains why Mbappé is one of the strongest forward he faced. #ballondor pic.twitter.com/FTmt6fkQTt — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) November 1, 2023

Podcast Men's Up Life