PSG : Mbappé adore l’OM et s’est lancé un immense défi avant le Classique

La statistique va faire froid dans le dos des supporters de l’OM : en 14 matchs depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est invaincu contre le club phocéen. Annoncé titulaire, l’attaquant du PSG pourrait donc faire fructifier son record dès ce soir dans son jardin du Parc des Princes (20h45). La fiche de Kylian Mbappé Mbappé compte même ses buts à l'entraînement ! En attendant cette rencontre de clôture de la 6e journée de Ligue 1, Mbappé fait du Mbappé. Selon L’Équipe, le Bondynois de 24 ans veut absolument finir meilleur buteur à l’entraînement, où il compte même ses buts ! On imagine qu’il faudra en faire de même ce soir contre l’OM, pour accentuer qa place de meilleur buteur du championnat. En 14 matchs depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est INVAINCU contre l'OM. ✅ pic.twitter.com/VJGfFGyrup — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) September 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Très attendu lors du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (20h45), Kylian Mbappé (24 ans) compte déjà ses propres buts à l’entraînement ! Une vraie machine.

Bastien Aubert

Rédacteur