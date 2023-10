PSG : Mbappé blessé après Brest, Luis Enrique fait le point

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si Kylian Mbappé fait surtout parler de lui ce dimanche pour son chambrage et son doublé à l’occasion de Brest – PSG (2-3), cela a un peu occulté le fait que le capitaine de l’équipe de France avait quitté la pelouse du stade Francis-le-Blé sur une blessure.

Un problème de dos pour Mbappé ?

En conférence de presse, Luis Enrique s’est bien chargé de le rappeler à l’issue de la rencontre : « On savait juste qu’il avait une petite gêne au niveau du dos, il a demandé à changer », a fait savoir le technicien espagnol alors que Kylian Mbappé semblait de son côté davantage se plaindre de la cheville au moment de s’asseoir sur le terrain et de réclamer sa sortie.

A priori, il s’agit d’un souci assez superficiel mais on suivra avec attention l’évolution de cette blessure alors que Paris enchaîne la réception de Montpellier vendredi et un déplacement décisif en Ligue des Champions sur le terrain du Milan AC le mardi suivant. D’ici là, il va falloir bien manger et bien dormir pour le Bondynois…

