PSG : Mbappé & Co victimes d’un scandale à Newcastle ?

Battu sans contestation ce mercredi par Newcastle (4-1), à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a tout de même de quoi enrager contre l'arbitrage d'István Kovács lors de cette rencontre.

Un but accordé injustement et un carton rouge oublié pour Newcastle ?

Comme l'a pesté Clement Carpentier sur Twitter, le deuxième but des Magpies inscrit par Dan Burn aurait sûrement dû être annulé pour une main de Jamaal Lascelles et Bruno Guimaraes aurait pu être expulsé pour son coup de poing sur Manuel Ugarte. "Encore grandiose l’arbitrage pour le PSG en Ligue des Champions : main sur le deuxième but des Anglais et coup de poing de Guimaraes sur Ugarte non sanctionné d’un rouge. À ce stade, il faut mieux en rire mais c’est assez scandaleux", a lancé le journaliste de France Bleu Gironde, qui est loin d'être le seul à penser que le PSG a été lésé par l'arbitrage lors de ce choc.

⚽️ Encore grandiose l’arbitrage pour le PSG en Ligue des champions : main sur le deuxième but des Anglais et coup de poing de Guimaraes sur Ugarte non sanctionné d’un rouge. À ce stade, il faut mieux en rire mais c’est assez scandaleux #NEWPSG — Clement Carpentier (@clementcarpet) October 4, 2023

