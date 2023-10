PSG : Mbappé n’est pas le Parisien qui a le plus agacé Daniel Riolo à Brest

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG suit le train d’enfer de l’OGC Nice et pointe à un petit point du leader après 10 journées de Ligue 1. La précieuse victoire acquise hier à Brest a permis aux hommes de Luis Enrique de ne pas laisser s’échapper les Aiglons mais elle a donné du grain à moudre à Daniel Riolo. En cause ? Les choix tactiques du technicien espagnol, pas toujours bien saisis par le polémiste.

« Luis Enrique me fatigue »

« Luis Enrique me fatigue. Il a le moyen de mettre une bonne équipe et un bon système mais il ne le fera pas, a commenté le polémiste au micro de RMC Sport. Comme à chaque fois qu'il essaye de jouer en 4-2-4, le PSG a des problèmes. Il peut gagner tout ce qu'il veut mais son attitude par rapport à ça me gave. » Avis aux amateurs...

