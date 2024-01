PSG : Mbappé s’est offert un nouveau record inattendu à Lens

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, s’est transformé en numéro 10 à Lens (2-0). Le Français a ainsi touché un nombre inhabituel de ballons sur la pelouse de Bollaert dimanche soir. 78 ballons lui sont arrivés dans les pieds.

78 ballons touchés, un record pour lui cette saison

Le natif de Bondy a marqué un but, et a réalisé une passe décisive pour Barcola en première mi-temps. Et il n'avait encore jamais touché autant de ballons en 90 minutes cette saison.

⏱️ TERMINÉ ! LE PSG S’IMPOSE À BOLLAERT ET PREND 8 PTS D’AVANCE SUR NICE ! 🤯❤️💙



RC LENS 🔴 0-2 🔵 PARIS-SG



❌ Frankowski

⚽️ Barcola

🟥 Gradit

⚽️ Mbappé pic.twitter.com/GizOyUSPYg — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 14, 2024

