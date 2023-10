PSG : Mbappé s'offre un nouveau record et se moque de Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Auteur du premier but parisien lors de la large victoire ce mercredi du Paris Saint-Germain contre l'AC Milan (3-0) en Ligue des Champions, Kylian Mbappé s'est offert un nouveau record. Comme nous l'apprend le compte Twitter @PSSportsFR, l'attaquant français est devenu le meilleur buteur de l'histoire au Parc des Princes, à égalité avec Edinson Cavani (110 buts).

Quand Mbappé chambre Dembélé pour son but refusé

Contrairement à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, qui est toujours à la recherche de son premier but sous le maillot parisien, n'a pas trouvé le chemin des filets face aux Rossoneri, son but ayant été refusé. Ce qui lui a valu un chambrage de Kylian Mbappé après le match, comme on peut le voir ci-dessous sur les images captées par Canal+. "Bah pourquoi t'es parti célébrer alors ?", a demandé Kylian Mbappé à son coéquipier en explosant de rire. "Il a célébré avec les supporters, avec nous", s'est encore amusé le numéro 7 du PSG. "Tu me donnes l'attention, c'est pour ça", lui a rétorqué Ousmane Dembélé.

Quand Kylian Mbappé se met à chambrer Ousmane Dembélé en fin de match par rapport à son but annulé 😂#PSGACM | #UCL pic.twitter.com/vTiK25f9pY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2023

Podcast Men's Up Life