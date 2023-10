PSG : Mbappé s'est fait doublement voler la vedette à Paris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si Kylian Mbappé a débloqué le choc PSG – Milan AC (3-0) laissant sans réaction son compatriote et ami Mike Maignan, le Bondynois s’est bel et bien fait voler la vedette par un autre de ses jeunes partenaires à Paris.

Warren Zaïre-Emery, seul Parisien dans l’équipe-type de la semaine en C1

Non content d’avoir raflé le titre d’homme du match par ses deux passes décisives, Warren Zaïre-Emery (17 ans) est même allé encore plus loin en figurant dans l’équipe-type de la 3ème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

Le capitaine de l’équipe de France Espoirs – qui n’en finit plus de susciter les éloges (Luis Enrique, Thierry Henry, Vikash Dhorasoo, etc.) - est d’ailleurs le seul joueur du PSG dans cette équipe puisque Kylian Mbappé a été battu par Gabriel Jésus (Arsenal), Evanilson (Porto) et Santiago Gimenez (Feyenoord) pour une place dans le trio d’attaque…

The big hitters on Matchday 3 👊#UCLTOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2023

