PSG : Mbappé se venge déjà du Ballon d’Or en collant un éclat à Messi

Auteur de ses 250ème et 251ème buts en carrière à seulement 24 ans et 313 jours lors de Brest – PSG (3-2) ce dimanche, Kylian Mbappé est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre ce cap dans un club du Top 5 européen derrière l’anglais Jimmy Greaves (24 ans et 58 jours), le goleador mythique du Tottenham des années 60.

Messi battu de 2 jours par Mbappé

A cette occasion, Mbappé en a aussi profité pour faire un petit pied de nez à son ancien coéquipier Lionel Messi, qui avait atteint ce total avec le FC Barcelone à 24 ans et 315 jours … et qu’il bat de deux petits jours selon l’excellent Stats du Foot.

L’Argentin devrait cependant se venger demain soir au Théâtre du Châtelet en soulevant son 8ème Ballon d’Or là où Mbappé n’a pas encore eu la joie d’en glaner un …

Lionel Messi avait inscrit 250e but avec Barcelone en compétition officielle à l'âge de 24 ans et 315 jours. https://t.co/Ut9E3rPSla — Stats Foot (@Statsdufoot) October 29, 2023

