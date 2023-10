PSG : Mbappé trollé par Newcastle, Thiago Silva fait polémique !

Au lendemain de la cuisante défaite concédée par le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Newcastle (4-1) en Ligue des Champions, le club anglais a trollé Kylian Mbappé sur son compte Twitter, publiant une photo de l'attaquant parisien en compagnie de Dan Burn et Fabian Schär avec comme légende : "Deux joueurs sur cette photo ont marqué hier soir."

Two players in this picture scored last night. 🔥 pic.twitter.com/jD7XFkeRIz