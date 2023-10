PSG : Mbappé veut remplacer Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Lionel Messi et Neymar. Deux créateurs qui manquent cruellement depuis le début de la saison au club de la capitale, qui n'a pas recruté de meneur de jeu lors du dernier mercato estival pour les remplacer.

"Mbappé ressent le besoin d'être à l'origine des actions"

D'après L'Équipe, Kylian Mbappé, qui est un pur ailier, ressentirait de plus en plus le besoin de se muer en meneur créatif et donc de remplacer Lionel Messi et Neymar. Une impression partagée par Bixente Lizarazu. "Je parlais de manque de créativité au milieu. Le PSG a perdu Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. Trois joueurs très créatifs. Il n'y a pas eu de compensation par rapport à ça. Donc peut-être que Kylian Mbappé ressent le besoin d'être à l'origine des actions. Mais sa qualité première c'est quand même la finition, c'est là où il excelle. Mais il compense probablement le manque du PSG à ce niveau-là", a confié le champion du monde 1998 dans l'émission Téléfoot sur TF1.

