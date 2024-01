PSG : Mbappé victime d’une chute vertigineuse !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé n’est plus le chouchou des Français. Le génie de Bondy a complètement dégringolé au classement des personnalités les plus appréciées par les Français. Ce classement annuel du Journal du Dimanche, a réalisé son top 5, avec Jean Jacque Goldman, Florent Pagny, Thomas Pesquet, Omar Sy et Vanney. Il y a encore un an de cela, Kylian Mbappé était la 4ème personnalité la plus aimée par les Français, c’est désormais une histoire ancienne.

22ème au classement

La période du mercato révèle souvent de vrais visages, elle détourne également l’image des joueurs via les images. Peu importe ce qui a pu se passer, l’international Français est descendu à la 22ème place cette année.

Kylian Mbappé dégringole dans le classement des personnalités préférées des Français ! 😨



Le joueur du PSG est en effet passé de la 4️⃣e place à la 2️⃣2️⃣e place ! 🥶



🗞️ Le Journal du Dimanche pic.twitter.com/brAExHHh2Z — Foot Mercato (@footmercato) December 31, 2023

Podcast Men's Up Life