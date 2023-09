PSG : Ménès dézingue un consultant dans l'affaire des chants homophobes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans d'autres pays, les médias se seraient focalisés sur la prestation du PSG dimanche soir lors du Classico (4-0) ou sur la déconfiture marseillaise. Mais en France, ça a évidemment dévié. Comme tous les politiques étaient présents à ce match de prestige, on ne parle que des insultes homophobes proférées par les ultras parisiens. Comme si cela n'arrivait pas partout ailleurs. Et chacun y va de sa proposition.

"Évidemment qu’il faut arrêter ça mais ne pas se tromper de combat"

Ainsi, Olivier Rouyer, qui a fait son coming out il y a quelques années, a suggéré que le club dont les supporters se lancent dans de telles chansons aient match perdu et des points de retrait au classement. Une proposition qui a horrifié Pierre Ménès. Le journaliste soupçonne la vedette du Nancy de Michel Platini dans les années 70 de vouloir faire parler d'elle uniquement car il s'agit du PSG : "Ok, donc on fait ça sur ce match mais dans ce cas, on le fait sur tous les matches et pas seulement pour faire sa comm' sur le PSG. Évidemment qu’il faut arrêter ça mais ne pas se tromper de combat". Et pan !

