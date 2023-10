PSG : après Brest, Ménès compare Luis Enrique à Guardiola... en mal

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG s'est imposé à Brest (3-2) dimanche, dans la polémique puisque Kylian Mbappé a chambré le public local. Mais dans son échange hebdomadaire avec les supporters, Pierre Ménès a surtout insisté sur le fameux schéma à quatre attaquants de Luis Enrique, qu'il ne cautionne pas du tout. Il trace d'ailleurs un parallèle entre l'entraîneur du PSG et son compatriote de Manchester City, Pep Guardiola, en qui il voit la même propension à se croire supérieurs à tout le monde...

"Luis Enrique pense être plus fort que le football..."

"A l'instar de Pep Guardiola, Luis Enrique pense être plus fort que le football et c'est agaçant. On se souvient que Manchester City a perdu une finale de Champions League (en 2021) parce que Guardiola avait inventé une composition d'équipe qui n'avait pas lieu d'être. Depuis, ils écrasent tout le monde parce qu'une équipe type s'est détachée. Le système à quatre attaquants de Luis Enrique n'a apporté qu'une seule joie, face à Marseille, dans un contexte extrêmement particulier. Ça a été très mauvais à Clermont, un désastre à Newcastle, ça a failli tourner au vinaigre à Brest, même si c'est un système à géométrie variable avec Kang-in Lee. En tout cas, je trouve ça extrêmement agaçant."

