PSG : Ménès utilise Haaland pour défendre Mbappé et dément les rumeurs sur sa vie nocturne !

Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès est longuement revenu sur les critiques à l’égard de Kylian Mbappé, dénonçant un climat nauséabond autour de la star du PSG et appuyant la comparaison avec Erling Haaland : « Haaland, ça fait cinq matchs de Ligue des Champions qu’il ne marque pas, cinq matchs de suite qu’il ne marque pas et deux défaites consécutives de City. Je n’ai pas lu une critique, rien. Tout baigne. Mbappé, c’est tout de suite : « Il a le melon, il sait qu’accélérer… » On est complètement schizophrène avec ce garçon. Dès qu’il marque deux buts, c’est le meilleur joueur et il doit avoir le Ballon d’Or. Quand il ne marque pas pendant deux matchs, c’est la pire des bouses ».

Mbappé en soirée ? Ménès n’a rien entendu de tel !

Contrairement à Daniel Riolo, qui dépeint désormais Kylian Mbappé comme un débauché adepte du monde de la nuit parisienne, l’ancien consultant du CFC assure de son côté ne rien avoir entendu à ce sujet de la part de ses amis Parisiens : « Si j’ai encore mes taupes de la vie nocturne parisienne, je n’ai pas le sentiment qu’on parle de soirées en boîte de nuit. Il est bien évident que Mbappé en boîte, il y a 25 photos sur Instagram le lendemain… »

Pas franchement inquiet pour la saison de Kylian Mbappé, Pierre Ménès en remet une couche sur l’opinion public : « Je trouve qu’on est toujours excessif avec lui, toujours dans la surréaction. J’imagine que ça doit être difficile à vivre pour lui. A moins qu’il s’en foute… ce qui est une autre possibilité. En tout cas, il y a vraiment deux poids deux mesures. Haaland pas bon en ce moment, ça passe crème. Mbappé pas bon en ce moment, c’est catastrophique. C’est comme ça ! »

