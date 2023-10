PSG - Mercato : en plus de Mbappé et Zaïre-Emery, Paris vise quatre autres prolongations

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG espère toujours prolonger Kylian Mbappé, en fin de contrat, et il devrait annoncer ceux peux la prolongation de sa nouvelle pépite Warren Zaïre-Emery. Mais le site PSG Actus fait le point sur l'effectif parisien et annonce d'autres possibles prolongations...

Des discussions à venir pour Kimpembe, Danilo, Nuno Mendes et Ethan Mbappé

Plusieurs joueurs discutent actuellement avec le PSG pour une prolongation. En dehors de ZaireEmery et Mbappe. Kimpembe , EthanMbappe, Danilo et Nuno Mendes." Selon le média, "Pour Presnel, le joueur parisien a déjà reçu une offre en février, depuis silence radio. Toutefois le PSG et le joueur vont se rencontrer prochainement pour savoir si le joueur sera placé dans la liste des transferts cet hiver. Paris ne veut pas le perdre gratuitement. Soit il prolonge, soit il sera proposé à d'autres clubs . Pour Danilo une prolongation de deux ans va lui être proposée Nuno Mendes prolongation jusqu'en 2028. Certaines discussions ont commencé, d'autres, commenceront en novembre/décembre."

Podcast Men's Up Life