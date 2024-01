PSG - Mercato : Lucas Beraldo révèle pourquoi il a choisi Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est une habitude. Lorsqu'un nouvel élément arrive dans un club, il est de coutume qu'il s'exprime pour les médias du club. Et le Brésilien Lucas Beraldo, qui arrive dans la capitale en provenance de Sao Paulo, n'a pas dérogé à la règle, lui qui s'est engagé au PSG jusqu'en 2028 et dont l'officialisation de la sa signature a été faite ce 1er janvier.

"Pesé lourd dans mon choix"

L'occasion d'apprendre qu'un joueur actuel de la formation parisienne a été déterminant dans son choix. "J’avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer aux côtés de Marquinhos. J’imaginais alors jouer avec lui pour l'équipe nationale brésilienne, mais Dieu m'a donné l'opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix(...)Ill y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué sous ce maillot et qui ont été très importants, comme Marquinhos, qui est maintenant le capitaine, Thiago Silva, David Luiz, et tous les autres. Les meilleurs défenseurs centraux brésiliens sont passés par ici et je pense que cela a joué un rôle dans ma décision de venir."

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖



Lucas Beraldo : « Je suis prêt à relever ce nouveau défi »



#WelcomeBeraldo

