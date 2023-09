PSG - Mercato : Luis Enrique a mis la main sur un joueur du futur !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Lors de son point presse ce vendredi avant le déplacement à Clermont, Luis Enrique a rassuré sur l'état de santé de Kylian Mbappé, mais aussi évoqué le cas de plusieurs joueurs et notamment celui de Bradley Barcola. Et l'Espagnol a été particulièrement élogieux envers l'ancien joueur de l'OL.

"Barcola est très complet"

"Bradley était une cible pour nous depuis le début du Mercato, a-t-il expliqué. Il est international Espoirs. On le voulait pour renforcer l'équipe par sa jeunesse et sa qualité. Il a beaucoup de capacités pour dribbler, pour prendre l'espace. Il a une très bonne frappe et un bon physique. Il est très complet. C'est un joueur du futur."

7️⃣5️⃣ 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒔 pour découvrir notre nouvelle recrue Bradley Barcola ! 👀🤔#WelcomeBarcola pic.twitter.com/LEVtOcQ1BX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023

