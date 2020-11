PSG - Mercato : un ancien chouchou du Parc prêt à succéder à Tuchel

A la fin du mois, le 20 novembre pour être précis, cela fera un an que Mauricio Pochettino est sans emploi. L'Argentin avait alors vu son aventure à Tottenham, dont il avait fait un vice-champion d'Europe, prendre fin un peu brutalement. Depuis, il prend son temps. Après avoir progressé lentement jusqu'au sommet, il ne veut plus en descendre. Il attend donc un challenge à la hauteur de ses attentes, comme il l'a expliqué lors d'une interview à Sky Sports.

"Il faut que j'attende le bon projet"

“Il faut que j’attende le bon projet. Je ne fermerai aucune porte. Je me sens toujours prêt à être impliqué dans le jeu. C’est ma passion, pas mon métier. J’ai beaucoup d’énergie et j’aime participer au jeu. Mais, en même temps, j’ai besoin de comprendre que c’est un bon moment pour attendre. J’attends maintenant de sentir quel est le point projet à prendre.”

Le PSG et sa puissance financière pourraient être de nature à intéresser Mauricio Pochettino, qui saurait en plus où il met les pieds puisqu'il y a joué de 2001 à 2003. Certes, le club n'est plus ce qu'il était à l'époque mais l'affection que lui portait le Parc des Princes est toujours intacte. Sans compter que cela trancherait avec la défiance qui règne autour de Thomas Tuchel.