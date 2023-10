PSG : Messi inflige un nouveau camouflet mondial à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lionel Messi (36 ans) n’est pas encore aux oubliettes. Après s’être hissé sur le toit du monde avec l’Argentine à l’issue du Mondial 2022, l’attaquant argentin est pressenti pour remporter le prochain Ballon d’Or et vient d’être élu athlète au plus fort potentiel commercial sur l’année 2023 ! C’est ce que révèle le classement annuel « The most marketable athletes of 2023 » de SportsPro Media dans son édition qui prime les références de disciplines à forte visibilité.

Mbappé derrière Messi et devant Lewandowski

Le crack de l’Inter Miami, recordman du nombre de buts inscrits en qualifications, devance la star de NBA LeBron James ainsi que la footballeuse américaine Alex Morgan. Côté français, la vedette du PSG Kylian Mbappé se place au 9e rang... deux places devant le tennisman Novak Dkokovic. Le troisième footballeur se nomme Robert Lewandowski (16e). Les sportifs sont classés suivant trois indicateurs : l’impact de l’image de l’athlète liée notamment à ses performances sportives, son audience (notoriété, engagement des fans) et son aspect économique (potentiel de croissance, retour sur investissement).

PSG : pendant que Messi soutient Neymar après sa blessure, Mbappé est mort de rire ! https://t.co/oXwdA1Synp — But! Football Club (@club_but) October 19, 2023

