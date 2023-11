Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

PSG : Luis Enrique encense un de ses leaders... et la Ligue 1





Lors de sa conférence de presse avant le match contre Montpellier vendredi soir, Luis Enrique a notamment co,nfié que son regard sur la L1 avait changé depuis son arrivée. "Je savais que la L1 était compétitive, mais mon avis a évolué. Il y a beaucoup de bonnes équipes, des équipes qui sont fortes techniquement, physiquement, tactiquement. Beaucoup de formations sont dangereuses, comme on l'a encore vu à Brest. Il faut être très concentrés. Il n'y a pas de matches faciles dans ce championnat."

"J'aime énormément Skriniar"

Interrogé sur Milan Skriniar, l'Espagnol a été très élogieux. "Milan Skrianiar joue beaucoup. Je l'aime énormément. Il a une grande expérience internationale. Il apporte tout ce dont j'ai besoin à son poste : il est puissant, il gagne les duels, et il est bon avec le ballon, il lance bien le jeu et il est très intelligent tactiquement. En plus, il est de la race des leaders."

