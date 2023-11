PSG – Montpellier : les compos officielles sont tombées

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pour ce match, Luis Enrique ne peut pas compter sur Keylor Navas et Danilo (blessés). Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont toujours en phase de reprise alors que Marco Asensio a été jugé trop juste pour être appelé. L'Espagnol reconduit son système très offensif puisque Kolo Muazni, Mbappé, Lee Kan-In et Dembélé sont tous titulaires.

Kolo Muani d'entrée

En face, Michel Der Zakarian doit composer sans Arnaud Nordin et son défenseur suisse Becir Omeragic, tous les deux sur le flanc. Il a décidé de reconduire son 4-2-3-1, autour du duo Savanier-Adams. Offensif donc.

Les compos officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, L.Hernandez – O.Dembélé, Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé.

Montpellier : Lecomte – Sacko, Kouyaté, Estève, I.Sylla – Chotard, Ferri – Al-Tamari, Savanier (cap.), Fayad – Adams.

