PSG : Neymar envoie un message codé, les supporters parisiens visés ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG s'est lourdement incliné hier en Ligue des champions sur le terrain de Newcastle (1-4). La veille, Neymar avait inscrit son premier but depuis son arrivée à Al-Hilal, face aux Iraniens du Nassaji Mazandaran Football Club, en Ligue des champions asiatique.

Un timing qui interpelle

Or, le Brésilien a envoyé sur ses réseaux un message, en plein match du PSG, hier soir. « Ce n’est pas tous les jours qu’un athlète reçoit une standing ovation de la foule adverse. Ce n’est pas le fruit du hasard que de voir son talent reconnu et vénéré aux quatre coins du monde. C’est le résultat d’un travail acharné, d’une recherche intense de défis et de la joie de faire ce que vous aimez », a publié le Brésilien. Le média Lance pense qu'il s'agit d'un tacle au PSG et à ses supporters, plutôt critiques envers Neymar ces derniers mois.

Não é todo dia que um atleta é aplaudido (de pé !) pela torcida adversária.

Não é obra do acaso ter seu talento reconhecido e reverenciado nos quatro cantos do mundo.

Isso é resultado de muito trabalho, intensa busca por desafios e alegria de fazer o que ama.

"Jogar bola" !

Isso… pic.twitter.com/PCcLB1fgbu — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life